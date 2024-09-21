«Акрон» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру 9-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» — «Краснодар» в 9-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» и ТМ 4.5 за 2.00.

«9-й тур РПЛ стартует в Самаре, где местный «Акрон», ну, можно говорить уже, что местный, будет принимать одного из лидеров чемпионата — футбольный клуб «Краснодар». Команды с одинаковым счётом сыграли на этой неделе в Кубке, правда, с отрицательным и положительным итогом. «Акрон» одержал победу над «Факелом» 2:0 с Артёмом Дзюбой в составе, который не отметился результативными действиями, а «Краснодар» 0:2 уступил ЦСКА. Это первое поражение «Краснодара» в нынешнем сезоне, если не брать матч за Суперкубок с «Зенитом». С «Зенитом» играть «Краснодару» в следующем матче. И если учитывать, что «Зенит» играет с «Факелом» и наверняка свои три очка возьмет, то «Краснодару» ни в коем случае нельзя его далеко вперёд отпускать.

Тех эмоций, которых не хватило «Краснодару» в игре с ЦСКА, должно хватить в матче с «Акроном». Да, соперник очень неуступчивый, в последних матчах неплохо стал играть в обороне. «Акрон» одержал две подряд победы сухие — в чемпионате над «Химками» 3:0, каким-то чудом не пропустив, и над «Факелом» в Кубке, там тоже они могли вполне пропустить. Я думаю, всё, что не залетело в ворота «Акрона» в двух предыдущих матчах, вполне может залететь от «Краснодара». Потерь у «Краснодара» нет, все живы и здоровы, можно играть. Сбалансированный состав и очень агрессивная игра у Мусаева в матчах чемпионата, и приоритет для «Краснодара» сейчас — именно чемпионат. Все с нетерпением ждут следующий тур — домашний матч с «Зенитом», — приводит слова Генича «РБ Спорт».