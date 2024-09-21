Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.99.

«Давным-давно прошло то время, когда «Юнайтед» не замечал, что такое «Кристал Пэлас». Сейчас каждый такой матч для «МЮ» превращается в испытание. Стоит вспомнить прошлый сезон, когда «Юнайтед» умудрился проиграть и дома, и в гостях. На «Селхерст Парк» был вообще настоящий позор – 0:4.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Юнайтед» получил хорошего соперника для возвращения уверенности, наколотив семь мячей в кубковой игре с «Барнсли». Тем не менее это будет зубодробительный матч, так как «Кристал Пэлас» хочет победить, а «Юнайтед» нельзя проигрывать после кошмара, который с ним случился на «Олд Траффорд» в матче с «Ливерпулем».

В первом тайме у команд будет достаточно сил, чтобы атаковать и тем и другим, а вот во втором их старания могут воплотиться в голы. Думаю, что второй тайм будет результативнее первого», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 6.14: «Бавария» выносит соперников, «МЮ» худо-бедно набирает очки
Экспресс с коэффициентом 6.14: «Бавария» выносит соперников, «МЮ» худо-бедно набирает очки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android