«Зенит» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Факел» в 9-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Зенит» забьёт в обоих таймах за 1.85.

«Лидер чемпионата — «Зенит», который идёт бесперебойно практически, была пара ничьих по дистанции, 20 очков у команды Сергея Семака. И важную победу «Зенит» одержал в прошлом туре над ЦСКА в Москве. В этом туре соперник попроще — «Факел», который прозябает внизу турнирной таблицы, очень мало забивает. И какие бы перестановки ни делал Дмитрий Пятибратов, пока «Факелу» это каких-то дивидендов серьёзных не приносит.

«Зенит» мощнее, разнообразнее, глубже, он располагает потрясающим набором футболистов и ещё играет дома. И лидером сине-бело-голубые должны отправиться на ключевой, возможно, матч первого круга с «Краснодаром» в следующем туре. Поэтому «Зениту» надо начинать без раскачки. Чем дольше команда будет не забивать «Факелу», тем сложнее затем будет вскрыть оборону воронежцев. Думаю, подопечные Семака справится с этой задачей.

«Зенит» забьёт в обоих таймах за 1.85 — мой прогноз на эту встречу. Я бы ещё рассмотрел победу «Зенита» с форой, например, с (-2) за хороший коэффициент «двойка». Кто посмелее, может попробовать рассмотреть вариант с (-2.5) за коэффициент 2.45. Но как основной прогноз — «Зенит» забьёт в обоих таймах за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».