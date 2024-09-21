«Рубин» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ в Казани

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА в 9-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2 за 2.26.

«В Казани пройдёт очень любопытная встреча между «Рубином» и ЦСКА. У «Рубина» сейчас не самая приятная серия: команда два матча подряд проиграла в чемпионате. И очень большие проблемы у «Рубина» с атакой. Да, есть Даку, взяли Чуни, взяли Ходжу, есть Чумич, но реализация у «Рубина» в последних матчах заметно хромает. И в Кубке проиграли, ничего не забив, и «Спартаку» ничего не забили, и Самаре дома проиграли всухую.

И тут в соперниках у «Рубина» ЦСКА, который очень неплохо и надёжно играет в обороне. И если посмотреть последние матчи в Казани, за пример можно взять последние четыре игры, то больше одного гола в матчах между ЦСКА и «Рубином» не забивается. ЦСКА в последнем туре проиграл «Зениту» 0:1, но смотрелся весьма бодро, тоже подвела реализация. Неплохо вливается в состав новичок Гуарирапа.

Хоть мы и видели, как «Рубин» перестроился на схему в четыре защитника с «Крыльями», я сильно сомневаюсь, что на матче ЦСКА мы увидим нечто подобное. Будут зеркальные схемы и очень плотный, очень тесный футбол, где, мне кажется, большого количества голов ждать всё-таки не стоит у «Рубина». Как я уже говорил, с результатами последнее время нехорошо, с реализацией нехорошо. И Рахимов вряд ли будет рисковать.

Мой прогноз – «тотал меньше 2 с расходом» за коэффициент 2.26. Можно сыграть банально «тотал меньше 2.5». Здесь коэффициент ниже «двойки». Но вот как основной – «тотал меньше 2» за 2.26. Мне кажется, большого количества голов ждать от этого матча не стоит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».