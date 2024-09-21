«Вест Хэм» — «Челси»: фрибет 4444 рубля к лондонскому дерби в АПЛ

Противостоянием между «Вест Хэмом» и «Челси» стартует 5-й тур чемпионата Англии. Матч на «Лондон Стэдиум» запланирован сегодня, 21 сентября, и начнётся в 14:30 мск. Пока соперники будут выявлять сильнейшего в дерби, каждый новый клиент букмекера «Лига Ставок» может забрать фрибет 4444 рубля. Для этого нужно только пройти регистрацию и подтвердить личность.

В прошлом сезоне «Вест Хэм» финишировал в середине турнирной таблицы. Однако на старте дела у «молотобойцев» не складываются. Команда Хулена Лопетеги пока одержала всего одну победу в АПЛ и уже дважды проиграла. Под вопросом появление на поле немецкого форварда Никласа Фюллькруга, который борется с травмой ахилла.

«Челси» в межсезонье возглавил Энцо Мареска. Перед итальянским специалистом сразу же встал тяжёлый вопрос выбора. В клубе много футболистов, но предоставить игровую практику всем — задача не из лёгких. Агрессивная трансферная политика «аристократов» не всегда даёт плоды. Тем не менее после поражения в стартовом туре от «Манчестер Сити» «синие» больше не проигрывали в АПЛ уже три игры кряду.

Для «Челси» выездные матчи с «Вест Хэмом» — традиционно сложное испытание. За 10 последних очных встреч на «Лондон Стэдиум» гости добились всего двух побед. Сейчас они располагаются ближе к середине турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав семь очков. Хозяева идут ниже и отстают от соперника на три очка.

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