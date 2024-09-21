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«Вердер» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата»

«Вердер» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Вердер» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит с форой (-1.5) за 1.87.

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В последнем матче вдесятером «Вердер» обыграл «Майнц» (2:1). При ничейном счёте «музыканты» получили удаление, но это не помешало забить победный мяч. Остальные две встречи бременцы отыграли вничью — с «Аугсбургом» (2:2) и дортмундской «Боруссией» (0:0).

С «Баварией» шутки плохи. Эта команда невероятно начала сезон, снося всех на пути. В Бундеслиге мюнхенский клуб одержал три победы — над «Вольфсбургом» (3:2), «Фрайбургом» (2:0) и «Хольштайном» (6:1). А ещё в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов деклассировал загребское «Динамо» — 9:1. Венсан Компани идеально подошёл на роль тренера «красных».

При нём команда заиграла совсем по-другому. Именно такого футбола и ждали от «Баварии» давно. Кейн, Мусиала, Гнабри, Олисе — смесь опыта и таланта. Кажется, в этом матче «Вердер» не ждёт ничего хорошего. Наша ставка будет на победу «Баварии» с форой (-1.5) за 1.87.

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