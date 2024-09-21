«Тоттенхэм» — «Брентфорд»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брентфорд».

Ставка: «Тоттенхэм» выиграет за 1.55.

Как-то неубедительно начали сезон подопечные Постекоглу. Чемпионат Англии стартовал для них с ничьей с «Лестером» (1:1) и победы над «Эвертоном» (4:0), но затем последовали два поражения — от «Ньюкасла» (1:2) и «Арсенала» (0:1). А в недавнем кубковом матче «Тоттенхэм» еле спасся от поражения. «Ковентри Сити» вёл 1:0, но несколько замен Постекоглу спасли ситуацию, и после 88-й минуты удалось забить дважды, вырвав победу.

От «Брентфорда» не ждут многого. Клуб просто выполняет свои задачи, побеждая там, где должен. В новом сезоне АПЛ он обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) и «Саутгемптон» (3:1), а уступил «Ливерпулю» (0:2) и «Ман Сити» (1:2). В последнем матче «пчёлы» тоже добыли волевую победу в Кубке Англии, выиграв у «Лейтона» (3:1). Правда, все голы пришлись на первый тайм.

«Брентфорд» уступил в обеих встречах на выезде в АПЛ. Но, как упомянули ранее, соперниками были топовые клубы. И календарь снова предлагает «пчёлам» сыграть в гостях у сильной команды. Кажется, у Постекоглу будет шанс привести своих подопечных к победе. Коэффициент на этот исход — 1.55.