«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют + «МЮ» не проиграет за 2.12.

«Кристал Пэлас» пока не одержал ни одной победы в этом сезоне АПЛ. Команда дважды сыграла вничью — с «Лестером» (2:2) и «Челси» (1:1), а также потерпела два поражения — от «Брентфорда» (1:2) и «Вест Хэма» (0:2). Ведь и состав у «стекольщиков» неплохой. Намного лучше идут дела у «орлов» в Кубке Англии — две победы над «Норвичем» (4:0) и «КПР» (2:1).

«Манчестер Юнайтед» остаётся нестабильной командой. Кроме того, у него есть много проблем с составом. Травмы не дают покоя Эрику тен Хагу. После поражений от «Брайтона» (1:2) и «Ливерпуля» (0:3) над тренером сгустились тучи. Однако победы над «Саутгемптоном» (3:0) в АПЛ и в Кубке над «Барнсли» (7:0) немного приободрили команду.

Этот матч вполне может закончиться вничью. Нередко команды после таких громких побед остаются без голов в следующих встречах. Вдобавок «Кристал Пэлас» неплохо проявил себя в последних играх. Но «МЮ», как ни крути, всё-таки будет посерьёзнее. Поэтому мы предлагаем поставить, что «красные дьяволы» не проиграют и «обе забьют» за 2.12.