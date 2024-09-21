«Спартак» — «Динамо»: эксперты оценили шансы

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В воскресенье, 21 сентября, состоится центральный матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» Москва. Столичное дерби пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Несмотря на внешне схожий уровень соперников, букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.97, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа «Динамо» немного вероятнее ничейного исхода и имеет коэффициент 3.80 (около 26% вероятности). Ничья идёт за 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики считают, что московское дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58 (более 60% вероятности).