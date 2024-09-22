Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Спартак» — «Динамо»

В воскресенье, 21 сентября, состоится центральный матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» Москва. Столичное дерби пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.97, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа «Динамо» имеет коэффициент 3.80 (около 26% вероятности). Ничья идёт за 4.10 (24%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.62.

При этом наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1 (7.40), следом идёт победа «Спартака» 2:1 (8.20). Заключить пари на победу красно-белых 1:0 предлагают за 9.50.

Точный счёт 2:0 в пользу «Спартака» идёт за 10.5.