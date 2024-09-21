«Ман Сити» — «Арсенал»: прогноз экспертов

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В воскресенье, 22 сентября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Арсенал». Центральная встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Несмотря на конкуренцию обеих команд за чемпионство, букмекеры в очной встрече отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.88, что приблизительно равно 53% вероятности.

Победу «Арсенала» можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20 — около 19% вероятности. Ничья идёт за 3.50 (28%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча английской Премьер-лиги не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.85.