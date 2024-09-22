Букмекеры предсказали счёт матча «Ман Сити» — «Арсенал»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Арсенал». Центральная встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.88, что приблизительно равно 53% вероятности.

Победу «Арсенала» можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20 — около 19% вероятности. Ничья идёт за 3.50 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

При этом наиболее вероятными являются счета 1:1 (6.10) и 1:0 в пользу хозяев (6.20). Следом идёт победа «Ман Сити» 2:0 (7.50), а также точный счёт 2:1 в пользу «горожан» (8.70).