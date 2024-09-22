«Ман Сити» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ман Сити» — «Арсенал».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.88.

Фактически предстоящая очная встреча — это возможность улучшить свои позиции и создать задел на будущую борьбу. «Сити» при победе скинет главного преследователя с хвоста и закрепит лидерство, а «Арсенал» при победе отберёт очки у конкурента и временно выйдет на первое место. В подобных матчах многое решают небольшое нюансы как во время игры, так и до неё.

И у команды Хосепа Гвардиолы на данном отрезке сезона более благоприятный календарь. До встречи с «Интером» был матч с «Брентфордом» (2:1), который, при всём уважении, значительно уступает в классе. Подопечные Микеля Артеты, в свою очередь, до встречи с «Аталантой» бились в дерби с «Тоттенхэмом» (1:0) и потратили силы.

Второй момент заключается в более сложной логистике гостей. «Манчестер Сити» никуда не выезжал с конца августа, когда провёл последний матч на выезде с «Вест Хэмом» (3:1). «Арсенал» же возвращается из Италии, а от Бергамо до Манчестера даже напрямую более 1500 км. Перелёты и переезды при столь плотном графике не могут не сказываться на состоянии.

Финальный аргумент в пользу преимущества хозяев — кадровые проблемы у гостей. Если Букайо Сака сумел избежать серьёзной травмы, то скорого возвращения также являющегося лидером атаки Мартина Эдегора ждать не приходится. Кроме того, у «канониров» много потерь в линии обороны. Потому победа «горожан» выглядит логично.