«Ростов» — «Динамо» Махачкала: эксперты оценили шансы

22 сентября в матче 9-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» будет играть с махачкалинским «Динамо» на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи – в 16:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами ростовчан и предлагают поставить на победу подопечных Валерия Карпина с коэффициентом 1.55. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей.

Шансы махачкалинцев оценили в 6.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.88.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.05. Заключить пари на победу «Ростова» с разницей в два и более мяча можно за 2.55.