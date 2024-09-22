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«Ростов» — «Динамо» Махачкала: эксперты оценили шансы

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: эксперты оценили шансы
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22 сентября в матче 9-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» будет играть с махачкалинским «Динамо» на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи – в 16:30 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами ростовчан и предлагают поставить на победу подопечных Валерия Карпина с коэффициентом 1.55. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей.

Шансы махачкалинцев оценили в 6.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.88.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.05. Заключить пари на победу «Ростова» с разницей в два и более мяча можно за 2.55.

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