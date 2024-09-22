«Ростов» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Ростов» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.83.

В игре «Ростова» отсутствует стабильность, а ещё победы над командами из верхней части таблицы. Постоянно команде Валерия Карпина чего-то не хватает. Хотя состав у тренера вполне приличный. Жёлто-синие уже проиграли «Зениту» (0:5), несмотря на наличие шансов размочить счёт. Также уступили «Локомотиву» (2:3). Оба гола за ростовчан забил Роналдо. А последнее поражение от «Краснодара» (0:2) вызвало негодование у Валерия Карпина.

Подопечные Хасанби Биджиева не проигрывают в основное время четыре последних официальных матча. В Кубке России они одолели «Спартак» (1:0) и вытащили ничью с «Динамо» — 2:2. Но бело-голубым в итоге уступили в серии пенальти – 3:5. В РПЛ «Динамо» победило «Крылья Советов» (1:0) и сыграло вничью с красно-белыми – 1:1.

Сам Биджиев, прокомментировав матч с московским «Динамо», похвалил своих подопечных за проявленный характер, но также отметил, что свои плоды дала своевременная перестройка. Тренер считает, что махачкалинцы в плане физической подготовки не уступают даже лидерам РПЛ. Судя по тому, что мы имеем, он говорит правду.

Летом «Ростов» уже обыгрывал «Динамо» — 3:1. Несмотря на результат, нужно подметить, что махачкалинцы первыми открыли счёт, а жёлто-синим пришлось отыгрываться. Сюда же добавим, что дома подопечные Карпина по-прежнему непобедимы. За шесть встреч во всех турнирах на своём стадионе в этом сезоне они одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

Спрогнозируем победу «Ростова» и тотал больше 1.5 мяча за 1.83. Как минимум на два гола футболисты Карпина должны сподобиться. Плюс мы видим, что махачкалинцы научились не только терпеть и играть грамотно в обороне, но и реализовывать свои моменты. Делают это хорошо, но могут даже лучше.