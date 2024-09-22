«Ак Барс» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч «Ак Барс» — «Сочи».

Ставка: «Ак Барс» победит + тотал больше 4.5 гола за 1.94.

Постепенно изменения, пережитые летом казанцами, идут на пользу. К Дмитрию Яшкину присоединились Александр Барабанов, прибывший из НХЛ, и Ник Петан – опытный канадец. Потихоньку они набирали обороты, становились более сыгранными и результативными. В первом же матче эта тройка проявила себя с хорошей стороны, набрав пять очков по системе «гол+пас». Но встреча была проиграна «Салавату Юлаеву» (3:5).

Также «барсы» уступили «Авангарду» (1:4). Между этими неудачными встречами подопечные Гатиятулина победили «Торпедо» (3:2 Б). И, наконец, последние два матча «Ак Барс» выиграл всухую. Сначала у «Металлурга» (2:0), а затем — у «Барыса» (5:0). Заострим внимание на нулях. Анвар Гатиятулин использовал в проигранных встречах на воротах Тимура Билялова, а в тех играх, которые завершились победами, — молодого Амира Мифтахова. Два «сухаря» — его работа.

Сергей Зубов пытается вытащить «леопардов» на совершенно новый уровень, ведь в минувшем сезоне они были очевидными аутсайдерами. Что-то получается, но большое количество пропущенных шайб остаётся острой проблемой.

Пока «Сочи» находится на последнем месте в таблице Западной конференции. Он выиграл у «Спартака» (2:1 Б) и «Торпедо» (5:3), но потерпел поражения от «Витязя» (4:5), «Трактора» (1:4) и СКА (4:7). Заметно, что, несмотря на неудачи, «леопарды» научились огрызаться. Мы не против такого результативного и агрессивного хоккея, но он должен приносить результат команде.

Сергей Зубов после поражения от петербуржцев отметил, что его подопечные немного спасовали перед фамилиями в составе соперника. Что ж, в составе «Ак Барса» их будет поменьше. Рассчитываем на результативную игру. Сделать третий «сухарь» подряд – в это не верится.

Поэтому мы предлагаем поставить на победу казанского клуба и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94. «Сочи» продолжит наращивать темпы, но не исправит свои недостатки в защите. А для прогрессирующей первой тройки нападающих «Ак Барса» будет возможность увеличить свои показатели.