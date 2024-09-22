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Эксперты оценили шансы «Локомотива» разгромить «Пари НН»

Эксперты оценили шансы «Локомотива» разгромить «Пари НН»
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22 сентября в матче 9-го тура чемпионата России «Пари НН» будет принимать «Локомотив» на стадионе «Нижний Новгород». Начало игры – в 19:00 мск.

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«Локомотив» в двух предыдущих матчах во всех турнирах одержал две победы с общим счётом 9:3.

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников и предлагают поставить на победу «Локомотива» с коэффициентом 1.60. Шансы нижегородцев оценили в 5.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.05. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.85.

Заключить пари на победу «Локомотива» с разницей в три и более мяча предлагают за 5.10.

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