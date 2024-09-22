«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.25.

Семь встреч подряд во всех турнирах «Пари НН» не может одержать победу. За это время единственной отдушиной, если можно так сказать, была нулевая ничья с «Факелом». Всё остальное – это поражения. В минувшей игре с «Ахматом» в Кубке России нижегородцы уступили 1:2, получив удаление. Саша Илич на это сказал, что доволен игрой своей команды, похвалил футболистов «Пари НН» и отметил, что они достойны лучшего результата.

Железнодорожники, вопреки всем ожиданиям, начали сезон мощно. Талантливые и молодые футболисты приносят результат, которому некоторые топовые клубы могут только позавидовать. Подопечные Михаила Галактионова находятся на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» всего на два очка.

По результативности «Локомотив» ничуть не уступает сине-бело-голубым – 19 голов. При этом в составе железнодорожников отсутствуют бразильцы. Результаты добывают перспективные российские футболисты. Алексей Батраков в РПЛ забил пять мячей и отдал столько же результативных передач. А ему только 19 лет.

Дмитрий Воробьёв записал на свой счёт три гола и три передачи. Недавно красно-зелёные подписали контракт с мексиканцем Сесаром Монтесом, и в дебютном матче с «Химками» он забил гол. На минуточку – это защитник.

Красно-чёрных «Локомотив» победил – 5:1. Но перед этим обыграл «Оренбург» — 4:2. Встречи с такими командами не вызывают никаких проблем у «Локомотива». Поставить на победу железнодорожников и тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25.