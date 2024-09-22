Букмекеры оценили шансы «Барселоны» продлить победную серию в чемпионате Испании

22 сентября в матче 6-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Барселону» на стадионе «Керамика». Начало игры – в 19:30 мск.

Каталонский клуб одержал пять побед в пяти матчах чемпионата Испании и занимает чистое первое место в турнирной таблице.

Букмекерские конторы считают фаворитами сине-гранатовых и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.87, это примерно 57% вероятности.

Шансы «жёлтой подлодки» оценили в 3.90 (25%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.25 (18%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.85. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.45.