«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.25.

«Вильярреал» стал одной из тех команд, которые на старте нового сезона впечатляют. По самоотдаче к «жёлтой подлодке» нет никаких вопросов. Подопечные Марселино Тораля не проигрывают пять матчей кряду. Есть одно «но» — все эти результаты добывались очень нервно.

Победные голы в матчах с «Севильей» (2:1), «Сельтой» (4:3) и «Мальоркой» (2:1) были забиты в добавленное к основному время. Также были две ничьих с «Атлетико» (2:2) и «Валенсией» (1:1). Не только в этом заключается нервозность. За пять этих встреч в матчах «Вильярреала» было три автогола и два удаления.

Как известно, на одном характере и рвении далеко не уедешь. Должна быть стабильность. А пока «жёлтая подлодка» лишь стабильно пропускает и заставляет болельщиков беспокоиться за результат. С «Барселоной» такие штуки не пройдут. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу с пятью победами кряду.

Минувшую встречу в Лиге чемпионов каталонский клуб проиграл «Монако» — 1:2. Что ж, мотивации стало только больше!

Левандовски, Рафинья, Ямаль, Педри, Ольмо — основа атакующей силы «Барселоны». Правда, последний по-прежнему травмирован, но остальные в отличной форме. Роберт и 17-летний полузащитник точно появятся на поле, чтобы реабилитироваться за поражение от «Монако». Нашей ставкой будет победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

С учётом атакующей мощи сине-гранатовых и постоянных проблем с защитой у «Вильярреала» такая ставка выглядит вполне оправданной. Но в сенсацию в исполнении «жёлтой подлодки» совсем не верится.