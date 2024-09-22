«Интер» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита

22 сентября в матче 5-го тура итальянской Серии А «Интер» будет играть с «Миланом» на стадионе «Сан-Сиро». Начало встречи – в 21:45 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «змей» и предлагают поставить на победу «Интера» с коэффициентом 1.70. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1700 рублей.

Шансы «Милана» оценили в 5.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.25. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

Если «Интер» победит с разницей в два и более мяча, зайдёт коэффициент 2.65. Гол Лаутаро Мартинеса оценён в 2.20, гол Маркуса Тюрама — в 2.30.