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«Интер» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита

«Интер» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита
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22 сентября в матче 5-го тура итальянской Серии А «Интер» будет играть с «Миланом» на стадионе «Сан-Сиро». Начало встречи – в 21:45 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами «змей» и предлагают поставить на победу «Интера» с коэффициентом 1.70. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1700 рублей.

Шансы «Милана» оценили в 5.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.25. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

Если «Интер» победит с разницей в два и более мяча, зайдёт коэффициент 2.65. Гол Лаутаро Мартинеса оценён в 2.20, гол Маркуса Тюрама — в 2.30.

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