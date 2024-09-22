«Интер» — «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Интер» — «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет за 2.18.

Шесть последних миланских дерби выигрывал «Интер». Подопечные Симоне Индзаги стартовали в новом сезоне отлично. Они идут без поражений, но даже это не позволяет им лидировать в таблице. Всё дело в двух ничейных результатах — во встречах с «Дженоа» (2:2) и с «Монцей» (1:1). Также были две победы — над «Лечче» (2:0) и над «Аталантой» (4:0).

В последней встрече в Лиге чемпионов «Интер» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 0:0. «Змеям» пришлось терпеть, отдавать на поле все силы, но были и у них несколько хороших моментов, которые можно было реализовать. Индзаги остался доволен, сказав, что сыграли так, как он и просил своих подопечных. Одного Холанда опекали сразу по нескольку футболистов. Хорошая и правильная задумка.

Паулу Фонсека пока не может похвастаться стабильными результатами своей команды. Красно-чёрные уступили «Парме» (1:2), сыграли вничью с «Торино» (2:2) и с «Лацио» (2:2), а победили «Венецию» (4:0). В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «дьяволы» провалились, проиграв «Ливерпулю» дома со счётом 1:3.

Конечно, результативная игра всегда интересна для болельщиков, но когда уже «Милан» начнёт добывать нужные результаты? Над защитой действительно нужно поработать, а атака в целом находится на хорошем уровне. В распоряжении Паулу Фонсеки есть Мората, Пулишич, Леау, Абрахам. Их усилий должно быть достаточно, чтобы перевернуть любую встречу.

Если бы только «дьяволы» так много не пропускали. Мы предлагаем в этой игре взять ставку на то, что «дьяволы» не проиграют за 2.18. Не исключаем ничью со счётом 1:1. Никогда не знаешь, как поведут себя клубы после матчей в Лиге чемпионов. Но у Паулу Фонсеки будет нешуточная мотивация. «Монце» же удалось добыть ничью со «змеями».