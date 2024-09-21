«Баффало» — «Питтсбург»: коэффициенты и ставки, прогнозы

Уже сегодня ночью стартует предсезонная подготовка НХЛ. В одном из матчей «Баффало» будет играть с «Питтсбургом». Начало встречи – в 2:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «Сэйбрз» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.48. Шансы «Пингвинз» оценили в 5.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, матч получится результативным. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.73, а на тотал меньше 5.5 шайбы – за 2.10.

Также можно поставить, что будут послематчевые буллиты, с коэффициентом 12.0. Если произойдёт гол на первой минуте – сыграет 10.5. Если обе команды забьют во всех периодах – сыграет коэффициент 11.0.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Открывать его будет матч между «Баффало» и «Нью-Джерси».