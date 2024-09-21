Эксперты оценили шансы Миранчука забить в матче «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Атланта»

Сегодня ночью в МЛС пройдёт матч между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Атлантой». Начало встречи – в 2:30 мск. Пристальный интерес к «пятиполосным» вызывает Алексей Миранчук, перебравшийся этим летом в чемпионат США.

В минувшем матче с «Интер Майами» россиянин забил дебютный гол за «Атланту». Теперь может забить ещё один в игре с «красными быками». Букмекеры оценили индивидуальный тотал Миранчука больше 0.5 мяча в этой встрече коэффициентом 6.00.

Также можно поставить, что Алексей забьёт в первом тайме – за 11.0. Или во втором – за 9.10. Дополнительно букмекеры предлагают возможность сделать ставку на победу «Атланты» и гол Миранчука с коэффициентом 13.0.

Но фаворитом эксперты считают «Нью-Йорк Ред Буллз». Поставить на его победу можно за 1.68. Шансы «Атланты» оценили в 4.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.