«Ахмат» — «Крылья Советов»: букмекеры назвали фаворита

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В понедельник, 23 сентября, состоится матч, который закроет программу 9-го тура Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20 — около 30% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.80 (26%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Грозном получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. На гол гостей можно поставить за 1.35.