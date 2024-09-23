Букмекеры предсказали точный счёт матча «Ахмат» — «Крылья Советов»

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В понедельник, 23 сентября, состоится матч, который закроет программу 9-го тура Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20 — около 30% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.80 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04.

Наиболее вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1 (6.60). 1:0 в пользу «Ахмата» идёт за 8.10, на точный счёт 2:1 в пользу грозненцев дают 8.60.