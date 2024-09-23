«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.72.

Грозненский «Ахмат» в будни одержал первую победу за девять официальных матчей. На выезде в Кубке России удалось обыграть «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1. Дело в том, что грозненцы обыграли нижегородский клуб благодаря удалению и пенальти. До того, а именно в дебютном матче Ташуева после возвращения, они потерпели поражение от московского «Динамо» со счётом 2:4. Да, получается регулярно забивать, но оборона по-прежнему хромает.

Впрочем, «Крылья Советов» тоже не могут похвастаться надёжной защитой и высоким положением в таблице. Самарский клуб недавно разгромно проиграл «Спартаку» (1:4) и потерял шансы на борьбу за Кубок России. При этом ещё свежо в памяти кубковое поражение от московского «Динамо» со счётом 1:5.

Зато в чемпионате России дела чуть лучше. После не самого удачного старта удалось разжиться очками и обосноваться на безопасной 10-й строчке в таблице. Конкурентов достаточно, расслабляться не стоит. Но победы над «Пари НН» (3:1) и «Рубином» (2:0) говорят о сохранившемся потенциале.

Отсюда вытекает предположение — в предстоящем матче между «Ахматом» и «Крыльями Советов» логично ожидать голы в обе стороны. Даже не исключено, что соперники на двоих забьют более двух раз. Грозненская команда сейчас пытается решить свои проблемы и вырваться из зоны вылета. Самарская же команда более стабильна.

И всё же против гостей, помимо фактора выездного матча, будут играть кадровые потери. Недавно стало известно о характере травмы центрального полузащитника Максима Витюгова, который выступал ближе к обороне. Это повреждение крестообразной связки. Очередные перестановки в составе на пользу обороне не пойдут.