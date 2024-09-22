«Химки» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Оренбург» в 9-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.90.

«Вот где жду результативную игру, так это в матче «Химок» и «Оренбурга». Команды обе разбалансированы, очень хорошо играют в атаку, но очень плохо играют в оборону. Команды-соседи по турнирной таблице — по шесть очков у тех и у других, 13-е и 14-е места они сейчас занимают. «Оренбург» всего один матч выиграл в нынешнем сезоне, это была первая игра в чемпионате, 1-й тур против «Спартака». И затем пошла печальная серия без побед в чемпионате и в Кубке, где «Оренбург» с нулём очков замыкает турнирную таблицу в своей группе. У «Химок» тоже одна победа в чемпионате всего, но зато есть победа ещё и в Кубке над тем самым «Оренбургом», когда в самой концовке Бутта Магомедов забил победный мяч.

Но сейчас чемпионат. И Артига после второго тайма матча с «Локомотивом» на неделе признал, что уволил бы на месте президента абсолютно всех: оператора, пресс-атташе, поваров, всю команду, включая, конечно, главного тренера. Всё дело в том, что «Химки» какой-то чудовищный, беспредельный футбол показали во втором тайме — пять мячей пропустили, могли пропустить ещё больше от «Локомотива». И вообще, «Химки» очень много пропускают в чемпионате. У «Химок» 16 пропущенных мячей, а 17 пропущено у «Оренбурга». Это больше всех в РПЛ. Когда мы говорим про такое количество пропущенных мячей, значит, нужны голы. Возможно, это будет последний матч либо для Артиги, либо для Деограсии. Надо рисковать. Надо выигрывать. Тем более «Химки» играют дома.

Мой прогноз – «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».