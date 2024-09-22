«Химки» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 22 сентября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Оренбург».

Ставка: обе забьют за 1.63.

«Химчане в последних турах откровенно проваливаются, и это после двух ничейных матчей, в том числе и с «Зенитом». Игра с петербуржцами у команды Артиги получилась, до самого конца «Химки» вели 1:0, удержать преимущество не удалось, ответный мяч на свой счёт записал Андрей Мостовой. В следующем матче также был ничейный результат, у «Ахмата» вели 2:0, проигрывали 2:3, но в итоге смогли сравнять счёт, отличился Антон Заболотный. Дальше начались неудачи: армейцам уступили 0:2, хотя и имели шансы забить, «Акрону» так и вообще 0:3, в составе команды из Тольятти мячи на свой счёт записали Солтмурад Бакаев, Стефан Лончар и Владимир Хубулов. После таких результатов «Химки» опустились на 14-е место в таблице и имеют в своём активе лишь шесть очков.

«Оренбург» имеет такое же количество очков, но располагается чуть выше химчан по дополнительным показателям. Последние матчи могут вызвать у болельщиков команды смешанные чувства, с одной стороны, команда много забивает и играет ярко, с другой, очков команда набирает совсем мало. В игре с «Динамо» удалось сыграть вничью, гол Матиаса Переса в добавленное время сделал счёт на табло 2:2. В игре с другой московской командой — «Локомотивом» — «Оренбург» также мог сыграть 2:2, не хватило совсем немного. Рано или поздно неудачный период химчан должен закончиться, «Оренбург» же и без этого много забивает. Да и в матчах между конкурентами за выживание проигрывать точно нельзя. Обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».