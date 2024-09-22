«Ростов» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Динамо» Махачкала в 9-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ростова» и ТМ 4.5 за 1.85.

«Ростов» сыграет дома против махачкалинского «Динамо». Команды недалеко друг от друга в турнирной таблице. Махачкалинцы сейчас хорошо, здорово выглядят, и с 0:2 ушли в Кубке в матче с московским «Динамо», и вообще мало пропускают, всего семь пропущенных мячей, но и мало забивают — всего четыре, если мы говорим про чемпионат. «Ростов», в свою очередь, наоборот, много забивает — 13 мячей, но 15 мячей команда Валерия Карпина пропустила.

Это, на мой взгляд, самый сложный матч для прогноза. Понятно, как сыграет Махачкала. Понятно, в каком русле будет действовать «Ростов». Тут чья возьмёт. Конечно, для «Ростова» очень важен момент реализации, о чём и говорил Карпин в каких-то матчах. Реализация хромает очень сильно, как, например, с «Краснодаром», когда могли забивать первыми. И совсем другой сценарий матча мог развернуться в предыдущем туре, как и, например, в матче с «Оренбургом», где реализация была неплохой, хотя могли забить и больше трёх мячей. «Ростов» играет смело, нагло, агрессивно. И та, и другая команда показывает очень энергичный, очень выносливый футбол, но у «Ростова» повыше уровень мастерства. Может быть, организация игры получше у «Динамо» Махачкала, чем у «Ростова». Но я думаю, что мастера здесь возьмут верх.

«Ростов» выиграет и тотал меньше 4.5» за 1.85 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».