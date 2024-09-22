Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на игру 9-го тура РПЛ

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на игру 9-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Ростова» за 1.59.

«Ростовчане играют нестабильно, победы сменяются поражениями. В последнем туре «Ростов» играл в южном дерби с «Краснодаром», но добиться положительного результата не удалось. Дубль Эдуарда Сперцяна принёс своей команде победу, «Ростов» же остаётся без набранных очков и располагается на седьмой строчке в таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» в хорошей форме. В пяти турах команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Победить удалось «Ахмат» и «Крылья Советов», в последнем туре с московским «Спартаком» удалось сыграть вничью. Красно-белые вышли вперёд, но на 36-й минуте Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота. В игре предстоящего тура махачкалинцам придётся обойтись без Хуссема Мрезига, он получил красную карточку.

Дома «Ростов» выступает неплохо. Махачкалинцы же набрали ход и в последних матчах берут очки, как в чемпионате, так и в Кубке, когда-нибудь это закончится. Победа «Ростова», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ростов» — «Динамо» Мх. Карпин заставит махачкалинцев сбавить обороты
«Ростов» — «Динамо» Мх. Карпин заставит махачкалинцев сбавить обороты
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android