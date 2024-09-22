«Спартак» — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на московское дерби в РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: ТМ 9.5 углового за 2.15.

«Крайне сложный матч для прогноза, потому что в этом старейшем дерби абсолютно точно возможна игра на три результата. Кубковые матчи не идут в какой-то анализ, и последние матчи в чемпионате тоже имеют косвенное отношение к настрою на предстоящую встречу. Оба тренера постараются сыграть от себя и вряд ли будут задумываться над стратегией оппонента. И те и другие понимают, что именно в их игре сосредоточена сила.

В такой ситуации я бы посмотрел на угловые. Тут тоже сложно выявить тенденцию, потому что в последних матчах всё обстоит по-разному. Если «Спартак» подаёт хотя бы по четыре угловых, то у «Динамо» ситуация совсем другая. Выделяются матчи с «Ахматом» и «Оренбургом», где команда сделала много угловых, в то же время в игре против «Махачкалы» подопечные Лички обеспечили всего четыре корнера.

Я думаю, что тренеры прекрасно понимают, что угловые – большая помощь в возможности забить, поэтому избежать их стратегически было бы правильно. Крайне важно минимизировать риски в таком матче, поэтому я бы сыграл на тотал угловых меньше 9.5», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».