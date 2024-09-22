«Спартак» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.54.

«Кубковые матчи на неделе, в которых «Спартак» дома крупно выиграл у явно немотивированных «Крыльев», а «Динамо» тоже без ряда игроков основы в серии пенальти на выезде одолело Махачкалу, вряд ли скажут нам, в каком состоянии обе команды подходят к их матчу в 9-м туре чемпионата. Скорее, заслуживают внимания последние игры в РПЛ. «Спартак» не смог взять верх в той же Махачкале — 1:1, а «Динамо» в самой концовке, хотя и заслуженно, на своём стадионе вырвало победу у «Ахмата» — 4:2. Команды расположились на четвёртом и пятом местах, причём бело-голубые опережают догоняющих всего на очко.

Из личных встреч, где преимущество на стороне «Спартака», каждая третья завершалась вничью. Последняя игра летом была кубковой, но на крупную победу красно-белых (3:0), опять же, в силу особенностей отношения к этому турниру вряд ли стоит обращать большое внимание.

При хорошем подборе футболистов в атаке у обеих команд наступательные действия «Спартака» впечатляют больше. В отличие от лучшего бомбардира «Динамо» прошлого сезона Тюкавина, надежда спартаковцев в завершающей стадии Угальде с появлением изобретательного Барко стал исправно забивать. Всегда готов выстрелить и Бонгонда. Пусть даже голов в последних матчах у спартаковцев стало поменьше.

У «Динамо» же ещё и палочка-выручалочка Нгамалё только оправился от травмы. Другой нападающий, Грулёв, — пока нет. Повреждения мешают и ряду игроков других линий, включая Лаксальта, выполняющего важную роль опорника. Да, счёт своим голам открыл бразильский новобранец Артур Гомес. Есть теперь и молодой марокканец Маухуб. Но освоятся ли они у Лички так же быстро, как новички у Станковича, кстати, сразу получившие гарантированные места в основном состав? Новый вратарь бело-голубых Лунёв очень хорош, но и он не может исправлять все довольно частые ошибки защитников. Восемь пропущенных мячей «Динамо» против всего четырёх у соперника.

При поддержке своих стен спартаковцы вполне способны снова создать проблемы в районе чужой штрафной. Волевые качества футболистов «Динамо» ещё с прошлого сезона заслуживают высокой оценки. В игре на спартаковском стадионе они потребуются, как никогда. Ну, а Карраскаль и Бителло должны доказать, что способны наконец максимально обострить атаку гостей. Обе забьют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».