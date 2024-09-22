«Спартак» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на встречу РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».

Ставка: 2:2 за 11.00.

«Московское дерби состоится в 9-м туре РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо». Довольно интересная игра, обе команды находятся в неплохой форме. Может быть, чуть больше я верю в успех красно-белых. Но не думаю, что подопечные Лички легко отдадут тут победу. Голы точно будут.

«Спартак» не так давно прервал свою серию без поражений, которая шла с 1-го тура РПЛ. Уступил клуб «Динамо» Махачкала (0:1) в Кубке России. Думаю, особого значения для подопечных Станковича это не имело. В Кубке у них и так много шансов выйти в плей-офф, на неделе они ещё и «Крылья Советов» одолели в 4-м туре. Мимо Пути РПЛ пролететь коллективу будет очень тяжело.

В РПЛ же идёт всё ещё серия без проигрышей у «Спартака». Да, тяжелее на дистанции приходится команде. Уже не так много тех доминирующих побед. В последних турах красно-белые еле-еле одолели «Рубин» (1:0), а также снова не смогли обыграть махачкалинское «Динамо» (1:1). В таблице с 15 очками клуб идёт сейчас на пятом месте. Лидеры уже отрываются от него на три и пять очков.

«Динамо» же в турнире идёт выше своего соперника по этой встрече. Впрочем, большого преимущества у него нет — четвёртая строчка и всего на одно очко больше. Позиция бело-голубых могла бы быть и более высокой, но помешали несколько неудач — 0:1 с «Зенитом», 0:1 с «Краснодаром» и 2:2 с «Оренбургом».

В остальных же встречах команда Лички выигрывала. Но большинство недавних успехов «Динамо» приходятся на Кубок России — 5:1 с «Крыльями Советов», 3:2 с «Динамо» Махачкала. Причём последний матч прошёл несколько дней назад, и в нём клуб выиграл только в серии 11-метровых.

Да, с одной стороны, обе команды на днях выступали в Кубке России. У «Динамо» даже было на один день больше для отдыха. С другой стороны, такие топовые клубы на этот турнир все силы не тратят, у них выходят смешанные составы.

Так и тут: не думаю, что «Спартак» с «Динамо» решили потратить много сил на Кубок, забыв о грядущей очной встрече в РПЛ. Сейчас обе команды выйдут основными составами в боевом настрое. Оба клуба в сезоне уже доказали, что способны играть активно и результативно. Думаю, нас тут ждёт ничья с большим количеством мячей. Игра будет яркой.

Ставлю на точный счёт 2:2. Он получил коэффициент 11.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».