«Спартак» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на встречу чемпионата России 22 сентября

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.54.

«Московское дерби, одно очко команды разделяет, и я почему-то думаю, что такая разница после этого тура и останется, потому что на самом деле я не вижу, чтобы одна из команд имела преимущество.

«Спартак» при Станковиче смотрится здорово, и на Кубок здорово сыграли, крупно обыграв «Крылья». И «Динамо» тоже смотрится хорошо, обе команды забивают. Конечно же, они не будут играть от обороны, не будут сидеть сзади. Учитывая атакующий потенциал обеих команд, голы в этом матче будут однозначно.

Мой прогноз – обе забьют, здесь даже сомневаться не приходится, всё очевидно», — приводит слова Мора «РБ Спорт».