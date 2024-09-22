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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на встречу чемпионата России 22 сентября

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на встречу чемпионата России 22 сентября
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.54.

«Московское дерби, одно очко команды разделяет, и я почему-то думаю, что такая разница после этого тура и останется, потому что на самом деле я не вижу, чтобы одна из команд имела преимущество.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» при Станковиче смотрится здорово, и на Кубок здорово сыграли, крупно обыграв «Крылья». И «Динамо» тоже смотрится хорошо, обе команды забивают. Конечно же, они не будут играть от обороны, не будут сидеть сзади. Учитывая атакующий потенциал обеих команд, голы в этом матче будут однозначно.

Мой прогноз – обе забьют, здесь даже сомневаться не приходится, всё очевидно», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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