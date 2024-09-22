«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру 9-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Динамо».

Ставка: ТБ 3 за 1.90.

«Казалось бы, максимально легко дать прогноз на эту встречу, потому что напрашивается вариант обе забьют.

«Спартак» прервал свою пятиматчевую серию без пропущенных мячей – в Махачкале пропустили, забив в свои ворота. И с учётом разнообразия и яркости атаки московского «Динамо», мне кажется, «Спартаку» будет сложно даже в домашнем матче от «Динамо» не пропустить. Хотя если брать последние игры между «Спартаком» и «Динамо» на «Лукойл Арене», то там команда Марцела Лички просто не знает, что делать с красно-белыми, потому что крупные победы в основном в Кубке, 3:0 было уже в этом сезоне, 4:1 — в прошлом. Разные бывают матчи, в прошлый раз, когда «Спартак» играл с «Динамо», тоже казалось, что будет пиршество голов, но «Спартак» выиграл всего 1:0.

Вообще, у Лички против «Спартака» не самая радужная и приятная статистика – из шести матчей в пяти выиграл «Спартак» и только в одном «Динамо». Как мы видим, «Динамо» в последних матчах теряет управление игрой, теряет баланс. Но к этому матчу у «Динамо» должны вернутся в строй и Чавес, и, возможно, Лаксальт, тогда это чуть-чуть игру впереди сбалансирует.

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Мне бы хотелось, чтобы в этом матче было много забитых мячей, поэтому я рискну и возьму вариант «тотал больше 3» за коэффициент 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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