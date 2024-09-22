«Спартак» — «Динамо»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 3.20.

«В очередном туре РПЛ встретятся «Спартак» и «Динамо». Это московское дерби, наверное, по вывеске это самый главный матч тура. Обе команды хорошо проводят сезон, часто выигрывают, смотрятся очень опасно местами, очки набирают. В общем, нас тут точно ждёт интригующее противостояние.

И я думаю: почему бы здесь не порезвиться людям, которые любят смотреть футбол и любят иногда делать это с интересом? Я думаю, подобный матч предполагает интересную ставку, к примеру, «обе забьют больше 1.5». Почему я так думаю? Возможно, будет ничья, что-то около 2:2. А может быть, будет и 3:2 счёт, 4:2. В общем, обе тут забьют больше 1.5 гола — коэффициент 3.20. Я думаю, это будет необычный вариант, верю в счёт 2:2», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».