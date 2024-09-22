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«Пари НН» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Нижнем Новгороде

«Пари НН» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Нижнем Новгороде
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Пари НН» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.88.

«Пари НН» и «Локомотив» сойдутся в 9-м туре чемпионата России. Это соперники совершенно разного уровня. В таблице они уже идут в противоположных частях.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, здесь шансов у «Пари-НН» просто нет. Ранее я предполагал в прошлом туре победу «Локомотива» на выезде с «Оренбургом». Так вот, я и предугадываю победу железнодорожников и в гостях в Нижнем Новгороде.

У «Пари НН» вообще ничего не получается, а «Локомотив» бежит, забивает и играет в привлекательный и результативный футбол. Поэтому здесь очень смело можно ставить на фору (-1) мяч на «Локомотив» за 1.88», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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