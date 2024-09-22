«Интер» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Милан».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 7.40.

«Миланское дерби состоится в 5-м туре Серии А — «Интер» против «Милана». Думаю, в нынешней форме команда Индзаги должна побеждать тут.

«Интер» намного лучше начал сезон в сравнении с «Миланом». У клуба ещё ни одного поражения не было. Да, в Серии А дважды он успел потерять очки в матчах с не самыми грозными соперниками — 2:2 с «Дженоа» и 1:1 с «Монцей». Но зато в других турах достаточно уверенно обыгрывал коллектив «Лечче» и «Аталанту» (2:0 и 4:0). С восемью очками коллектив теперь идёт на третьем месте.

«Милан» же пока хуже смотрится. У него всего одна победа над «Венецией» (4:0). Но вот других соперников, даже таких же слабых, не удалось коллективу обыграть — 2:2 с «Торино», 1:2 с «Пармой» и 2:2 с «Лацио». Смена тренера, кажется, прошла не лучшим образом. Уже пишут об отставке Фонсеки. Ещё и в руководстве есть конфликты. Так или иначе, результатов команда не добивается почти — идёт в середине таблицы, на 10-й строчке.

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Оба коллектива на неделе ещё играли в Лиге чемпионов. Провели они матчи с английскими грандами. Но были это совершенно разные игры. «Милан» вроде бы не так плохо начал встречу с «Ливерпулем», быстро открыл счёт. Но после этого вообще ничего не получалось у миланцев — проиграли 1:3 они в итоге. «Интер» же встречался с «Манчестер Сити». Многие ожидали поражения подопечных Индзаги. Но они выстояли. Более того, «Интер» даже свои моменты имел, мог забить — в итоге 0:0.

В общем, по всем параметрам «Интер» сейчас лучше. Он явно хорошо сыгран, у «Милана» в этом аспекте есть проблемы. Хозяева поля выиграют, я считаю. Номинальные гости отпор постараются дать. Мой выбор тут — точный счёт 2:1. Он оценивается в 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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