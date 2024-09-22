«Интер» — «Милан»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Милан».

Ставка: «Интер» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.01.

«В очередном туре Серии А состоится миланское дерби. «Интер» в прошлом туре чемпионата не смог победить — сыграл вничью на выезде с «Монцей» (0:0). Клуб при этом в большом порядке. После этого ещё была Лига чемпионов — ничья с «Ман Сити» в гостях.

Очень достойная игра «Интера». Да, могли проиграть, естественно, у «Сити» были моменты, но могли и забить сами миланцы, могли и победить. У «Интера» тоже были свои шансы, прекрасно был понятен сценарий игры. «Манчестер» с мячом давит, прессингует. «Интер» пытался из под этого прессинга выйти. Команда Индзаги, естественно, понимала свою роль, понимала, что ей приходилось играть на контратаках. Обе команды не показали своего лучшего футбола. Были какие-то ограничения, была и осторожность, что нормально абсолютно.

Но в целом по сезону «Интер» в большом порядке. По многим показателям в Серии А это лучшая команда, агрессивная, играющая, много бьющая по воротам. «Интер» с хорошим составом, ещё и усилиться ему удалось. Тареми, например, вышел в старте с «Сити», очень неплохо смотрелся. Тюрам уже чувствует, что выходит на новые, в том числе лидерские позиции. Даже Лаутаро Индзаги может позволить себе оставить в запасе, как в матче с «Манчестером». Но в дерби, я думал, аргентинец уже выйдет с первых минут. «Интер» хороший. Он фаворит дерби.

У «Милана, наоборот, большие проблемы. Клуб тяжело стартовал – одна победа, но её как раз на выходных одержали подопечные Фонсеки над «Венецией». В первые полчаса четыре раза отличились, забили всё, что не залетало. Комфортная и уверенная победа. Фонсеку жёстко критикуют, и уже даже появляются слухи о его возможной отставке. Потому что «Милан» проиграл «Ливерпулю» в Лиге чемпионов – 1:3. Хотя миланцы первыми забили, но поражение абсолютно по делу.

Сейчас есть ощущение, что это просто команды разного уровня. Для Фонсеки матч с «Интером» может стать решающим — очень много слухов о его возможной отставке, уже пишут имена кандидатов на замену, и Тухеля называют, и Терзича, и Аллегри даже есть в этом списке, и Сарри. В общем, для Фонсеки это час икс. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы увольняли. Потому что тренер пытается сложный футбол поставить, атакующий, с владением, с прессингом, с доминированием. Он использовал схему 4-2-3-1 в первых матчах. Но вот с Венецией 4-3-3 заработала лучше.

В общем, важнейшая игра. Но «Интер» сейчас прямо сильнее. Поэтому я отталкиваюсь в своём прогнозе именно от фаворита. Возьму тут комбинированную ставку – «Интер» не проиграет и тотал больше 2.5 гола в матче с коэффициентом 2.01», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».