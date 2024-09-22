«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют — нет за 1.90.

«Большое событие в Англии — «Манчестер Сити» против «Арсенала». Этот матч очень ждут и надеются получить зрелище. Но насколько оправданны будут эти надежды?

«Арсенал» вышел на тяжелейшую игру среди недели с «Аталантой», которая отняла очень много сил, что имеет колоссальное значение с учётом потерь команды. В игре с «Тоттенхэмом» «Арсенал» отрепетировал матч с «Сити» — закрылся со своей штрафной и ничего не позволил сделать сопернику.

«Сити», думаю, не в полную силу проявил себя с «Интером», понимая, что это первая игра в долгом пути, а вот здесь терять очки нельзя.

Будет тяжёлая встреча, «Арсенал» будет закрыт, а «Сити» попытается раскачивать эту оборону. Большого зрелища я не жду, поэтому «обе забьют — нет». Такой мой вариант на этот матч. Мне кажется, мы увидим тот же футбол, что и в прошлом сезоне в играх этих команд», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».