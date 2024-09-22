«Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.70.

«Центральный матч не только 5-го тура АПЛ, но и, наверное, всего первого круга — «Манчестер Сити» против «Арсенала». «Повезло» ещё и обеим командам проводить такую важную встречу на той же неделе, на которой стартовала Лига чемпионов. Не думаю, что «горожане» тут обязательно очки наберут.

Пока в АПЛ команда Гвардиолы идёт без осечек. Четыре победы в четырех турах. Да, наверное, по-настоящему тяжёлое противостояние у них было в 1-м туре — 2:0 с «Челси». В остальных же играх больших проблем у «горожан» не возникало — 4:1 с «Ипсвичем», 3:1 с «Вест Хэмом» и 2:1 с «Брентфордом». С 12 очками «Сити» теперь справедливо лидирует в турнире.

В таблице мы видим уже привычную ситуацию — подопечные Гвардиолы соседствуют с «Арсеналом». С 10 очками клуб идёт вторым. У «канониров» тоже было одно тяжёлое противостояние. Но очки они потеряли не с «Тоттенхэмом» по итогу (1:0), а с «Брайтоном» до этого (1:1). В других играх команда Артеты также победила «Вулвз» и «Астон Виллу» (2:0). Это тоже достаточно крепкие соперники.

На неделе оба коллектива провели тяжёлые матчи на старте Лиги чемпионов. И обе встречи провели вничью. Наверное, у «Ман Сити» испытание было посложнее — они с «Интером» повторяли финал двухлетней давности. Но на этот раз нулевой ничьей всё завершилось. Хотя я бы не сказал, что миланцы заслужили получить одно очко. Особенно в первом тайме активно давила команда Гвардиолы и вполне пару раз могла забить.

«Арсенал» тоже уверенно провёл первый тайм своей игры с «Аталантой», больше моментов он имел. Но во второй 45-минутке бергамаски начали перехватывать инициативу, и уже «канониры» оказывались в роли защищающихся. Более того: игра легко могла завершиться победой представителя Италии. Но Райя сперва потащил удар «Аталанты» с пенальти, а также отбил второй удар после отскока. Он подарил эту ничью своей команде.

В общем, обе команды тут явно выйдут на поле не в лучших физических кондициях. У «Сити» даже есть небольшое преимущество — у него было на один день для восстановления больше после ЛЧ. Но на победу «горожан» ставить не буду. Тренирует «Арсенал» всё ещё ученик Гвардиолы Артета. Последние матчи между командами всегда выходили яркими, пусть и не самыми богатыми на голы. Это были тактические противостояния.

Думаю, победителя противники тут не определят. Ставлю на ничью с коэффициентом 3.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».