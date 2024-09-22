«Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ 22 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: 1:1 за 6.20.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся в 5-м туре чемпионата Англии. Само собой, тут сыграют две сильнейшие команды чемпионата, которые будут бороться за победу, я уверен. Не думаю, что «горожане» легко добудут три очка. У них уже давно простых матчей с «канонирами» не бывает.

На неделе «Манчестер Сити» провёл матч в рамках Лиги чемпионов с «Интером». Интересная вышла игра, это было тактическое противостояние. Но победителя команды не выявили – 0:0. Где-то они всё равно берегли силы, ведь у обоих коллективов на выходных ожидается важнейшая игра. Хотя стоит отметить, что подопечные Гвардиолы чуть ближе к победе были, особенно в первом тайме они много давили.

Примечательно, что «Арсенал» тоже матч в 1-м туре ЛЧ завершил со счётом 0:0, и тоже с командой из Италии. Подопечные Артеты играли с «Аталантой». И тут уже, конечно, сложно пришлось представителю Англии. По сути, должны были проигрывать «канониры». Но Райя провёл замечательный матч, сначала отбил пенальти и сразу же сделал сейв после добивания. Впрочем, о форме «Арсенала» я бы не судил по этой игре – клуб тоже поберёг некоторых игроков, рано их заменив.

Если же говорить о делах в чемпионате Англии, то ситуация у них схожая. Обе команды идут на сериях без поражений. «Арсенал» один раз потерял очки – 1:1 с «Брайтоном». Но там «канониры» рано остались на поле вдесятером после спорного удаления Райса. В остальных встречах «пушкари» обыграли таких соперников, как «Тоттенхэм» (1:0) и «Астон Вилла» (2:0).

«Ман Сити» же и вовсе идёт без единой неудачи – серия побед команды составляет четыре матча, если брать АПЛ. Ещё в Суперкубке «горожане» стартовали с победы над «Ман Юнайтед» (2:1). После этого им также уже попадались непростые соперники – 2:0 с «Челси» и 3:1 с «Вест Хэмом».

Само собой, тут обязательно будет интересная игра. Правда, далеко не факт, что она будет результативной. Это и так видно по последним очным встречам соперников – они чередовали победы друг над другом 1:0, 2:1, играли нулевую ничью. А сейчас они ещё и встретятся после матчей в Лиге чемпионов.

Победителя тут очень тяжело предсказать. Обе команды сыграют ещё и не в оптимальном составе. У «Арсенала» отсутствует Эдегор, а у «Ман Сити» — Де Брёйне. Не вижу у них фаворита. Поставлю на ничью со счётом 1:1 с коэффициентом 6.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».