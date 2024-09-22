«Ман Сити» — «Арсенал»: фрибет 4444 рубля на матч тура АПЛ

22 сентября матчем между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» завершится 5-й тур чемпионата Англии. Центральная встреча дня начнётся в 18:30 мск на «Этихаде». Соперники бьются за лидерство в таблице, а ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Бороться за него точно не придётся, просто регистрируйся, подтверди личность и забирай бонус.

«Манчестер Сити» остаётся единственной командой АПЛ в текущем сезоне, которая ещё ни разу не потеряла очки. В активе «горожан» четыре победы в четырёх матчах, а соотношение забитых и пропущенных мячей составляет 11:3. В огне главная ударная сила команды Пепа Гвардиолы Эрлинг Холанд. Норвежский форвард настолько хорош, что забил уже девять мячей. Перед началом тура один только Холанд записал на свой счёт больше голов, чем любая другая команда чемпионата.

«Арсенал» не может похвастаться схожей результативностью, зато коллектив Микеля Артеты отлично действует на своей половине поля. Лондонцы обладают самой надёжной обороной в АПЛ и пропустили всего один мяч. «Канониры» располагаются в лидирующей группе и потеряли очки только однажды, сыграв вничью с «Брайтоном». В прошлом туре «Арсенал» взял верх над «Тоттенхэмом» в принципиальном дерби Северного Лондона.

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