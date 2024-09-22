«Интер» — «Милан»: фрибет 4444 рубля от «Лиги Ставок» на миланское дерби

22 сентября в рамках 5-го тура чемпионата Италии состоится миланское дерби. «Интер» примет «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Пока соперники будут определять сильнейшую команду города, ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Чтобы его забрать, нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Интер» — действующий чемпион Италии и всерьёз намерен защитить титул. Однако пока команда Симоне Индзаги идёт по дистанции турнира не без сбоев. За четыре стартовых тура «нерадзурри» уже дважды потеряли очки. В матче прошлого тура против «Монцы» коллектив вообще мог проиграть и ушёл от поражения только в самой концовке. Пока молчит главный бомбардир «Интера» Лаутаро Мартинес. Аргентинский форвард, забивший 24 гола в прошлом чемпионате, в этом ещё ни разу не отличился.

«Милан» тяжело вкатывается в сезон. Перед прошлыми выходными коллектив Паулу Фонсеки и вовсе ни разу не победил и имел отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей. Однако разгромная победа над «Венецией» должна добавить команде положительных эмоций. В дерби они явно понадобятся, так как статистика личных встреч не на стороне «россонери». «Милан» проиграл в шести подряд последних очных матчах, а последняя победа над «Интером» случилась более двух лет назад.

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