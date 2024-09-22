«Спартак» — «Динамо»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на дерби в РПЛ

22 сентября в рамках 9-го тура РПЛ состоится московское дерби. В 16:30 мск «Спартак» на своём поле сразится с «Динамо». У всех новых клиентов букмекера БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет до 2000 рублей за первую ставку. Необходимо выполнить только два простых условия:

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«Спартак» не знает поражений в чемпионате России на протяжении семи матчей подряд. За этот отрезок команда Деяна Станковича пропустила всего дважды. При новом главном тренере красно-белые стараются играть в комбинационный футбол и много владеют мячом. «Спартак» — лидер РПЛ по данному показателю. В среднем в текущем сезоне российского первенства коллектив Станковича владеет мячом 59% игрового времени.

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в недавнем интервью признался, что его клуб может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. В прошлом сезоне бело-голубые упустили титульный шанс в самой концовке и финишировали третьими. В текущем чемпионате команда Марцела Лички много забивает и с 15 голами за восемь стартовых туров идёт в тройке лидеров по результативности.

В последний раз соперники встречались в июльской игре Кубка России. Тогда «Спартак» добился разгромной победы со счётом 3:0. В турнирной таблице РПЛ команды расположились рядом. Красно-белые набрали 15 очков и замыкают лидирующую пятёрку. «Динамо» идёт четвёртым и на один балл опережает грядущего соперника по дерби.

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