«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.73.

Ну вот и лузнула «Барса»? Вообще, Александр Головин в своём ироничном высказывании прав и не прав одновременно. Да, «Монако» совершенно логично обыграл «Барселону» в матче 1-го тура Лиги чемпионов со счётом 2:1. Монегаски активно прессинговали с первых минут и вынудили ошибиться соперника, а затем довели дело до победы.

Однако футболисты «Барселоны» играли в меньшинстве уже с 10-й минуты. То есть провели вдесятером практически полную встречу. Понятно, что при таких раскладах в еврокубках даже на ничью рассчитывать трудно.

«Барселона» — единственный клуб чемпионата Испании, кто за пять туров не потерял ни одного очка. Проигрыш «Монако» на выезде в еврокубке в расчёт не берём. До того у сине-гранатовых было две знаковые победы. До сентябрьской международной паузы они не оставили мокрого места от «Вальядолида» (7:0), а после — разгромили на выезде «Жирону» (4:1), которая с прошлого сезона не так уж сильно потеряла в качестве. Это солидный результат.

«Вильярреал» хорош на старте сезона в испанской Примере. Идёт среди главной преследующей группы, потому что ни разу не проиграл. В пяти турах у клуба три победы и два ничейных исхода. При этом стоит отметить, что за два домашних матча ему удалось забить шесть мячей, два из которых — в ворота крепкого мадридского «Атлетико».

И всё же, если не случится непредвиденных удалений или других форс-мажоров, «Барселона» должна побеждать. Если сомневаетесь в выборе ставки на исход, можно подумать о голах. Дело в том, что ставка «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» зашла в четырёх из пяти матчей «Вильярреала» в этом розыгрыше чемпионата Испании.

Кроме того, такой вариант часто заходил в очных встречах предстоящих соперников. Только посмотрите на последние два случая! 27 августа 2023 года «Барселона» победила со счётом 4:3, а 27 января 2024 года «Вильярреал» выиграл со счётом 5:3. С учётом бодрого старта обоих в нынешнем сезоне снова должно быть весело.