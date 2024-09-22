«Байер» — «Вольфсбург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Байер» — «Вольфсбург».

Ставка: «Байер» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.70.

Действующий чемпион Германии не собирается сбавлять обороты. Да, в этом сезоне «Байер» уже проиграл – «Лейпцигу» (2:3), но пока это единственное поражение. В Бундеслиге он победил мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:2) и «Хоффенхайм» (4:1). А недавно удачно стартовал в Лиге чемпионов, разгромив «Фейеноорд» — 4:0. Флориан Вирц записал на свой счёт дубль.

Хаби Алонсо похвалил своих подопечных, отметив эффективность атак, серьёзный настрой и тактическую гибкость. Теперь нужно проявить все эти качества в игре с «Вольфсбургом». «Волки» в последней встрече с «Айнтрахтом» плохо отнеслись к реализации моментов, что привело к поражению – 1:2. Хотя моментов было более чем достаточно.

Это не первое поражение зелёно-белых в этом сезоне. Также они уступили «Баварии» (2:3), но победили «Хольштайн» (2:0). Хотя результат встречи с новичком не может служить хорошим примером. Нас ждёт классная игра с обилием моментов и голов. «Вольфсбург» вполне способен огрызнуться, но «Байер» всё-таки фаворит. Поставить на победу леверкузенцев и тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70.