«Рома» — «Удинезе»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Рома» — «Удинезе».

Ставка: «Удинезе» не проиграет за 2.25.

«Рома» попала в сложное положение. После впечатляющего прошлого сезона в этом у Де Росси далеко не всё получалось. Четыре матча и ни одной победы. Как результат, руководство приняло решение уволить тренера. Но футболисты были не согласны. Они выступили против этого решения. Правда, спорить тут бесполезно. На место Де Росси уже назначен Иван Юрич.

А вот у «Удинезе» на удивление дела идут неплохо. Сыграно уже четыре матча, а команда по-прежнему не уступала. Она начала сезон с ничьей во встрече с «Болоньей» (1:1), а затем одержала три победы кряду – над «Лацио» (2:1), «Комо» (1:0) и «Пармой» (3:2).

Как-то даже не верится в победу «Ромы» над «Удинезе». Если часть футболистов выступили с заявлением к руководству клуба с несогласием уволить Де Росси, то будут проблемы в раздевалке. Да и с мотивацией. Не спасёт даже Артём Довбик. Мы предлагаем ставку на то, что «Удинезе» не проиграет, за 2.25.