«Райо Вальекано» — «Атлетико»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.83.

Вряд ли на старте сезона у болельщиков есть претензии к «Райо Вальекано». Команда одержала две победы в пяти матчах. Она обошла «Реал Сосьедад» (2:1) и «Осасуну» (3:1), а вничью сыграла с «Хетафе» (0:0). Даже поражения от «Барселоны» (1:2) и «Эспаньола» (1:2) не выглядят такими болезненными.

Игра с «Атлетико» — это серьёзное испытание. «Матрасники» идут без поражений в новом сезоне. Они одержали победы над «Жироной» (3:0), «Атлетиком» (1:0) и «Валенсией» (3:0), а вничью сыграли с «Вильярреалом» (2:2) и «Эспаньолом» (0:0). Плюс подопечные Диего Симеоне победили «Лейпциг» (2:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Летом «Атлетико» мощно усилился. Особенно в атаке. Состав «матрасников» пополнили Хулиан Альварес, Конор Галлахер и Александр Сёрлот. Остаётся в прекрасной форме Гризманн. Поэтому, несмотря на неплохие результаты, у «Райо Вальекано» практически нет шансов. Мы предлагаем поставить на победу команды Симеоне за 1.83.